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В Канаде заявили, что в Украине простаивает иностранное военное оборудование

В Канаде заявили, что в Украине простаивает иностранное военное оборудование
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Новое правительство Украины должно сосредоточиться на развитии оборонных институтов вместо закупки иностранного оборудования.

Полученное от международных союзников военное оборудование порой простаивает в Украине на складах.

Об этом в интервью Radio Canada International рассказал министр обороны Канады Харджит Саджан.

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.

По его убеждению, вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны.

Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

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"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Напомним: в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошло свыше 10 тыс. украинских воинов. С 2014 года Канада также предоставила Украине разнообразной военной и другой помощи на более $700 млн.

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Все по теме:

Украина, Канада, Военная техника, Минобороны Канады, Харджит Саджан.
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