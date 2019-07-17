В "Европейской солидарности" заявили, что Порошенко не получал повестку от ГБР

Новости Украины: В партии "Европейская солидарность" заявили, что Петр Порошенко не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе от ГБР.

"Считаем показательным, что накануне пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы администрации Януковича - Андрей Портнов - уже анонсировал в своем телеграмм канале «новую повестку» для Петра Порошенко. В то же время сообщаем, что Петр Порошенко так и не получал ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и ГБР", - говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

В партии напомнили, что Порошенко находится 17 июля на международных встречах в Европарламенте. В партии выразили сожаление, что "председатель ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова (экс-заместителья главы Администрации Виктора Януковича - ред.) и пророссийского реванша".

Как сообщал Укринформ, партия "Европейская солидарность" требует от директора Государственного бюро расследований Романа Трубы прекратить политически мотивированные преследования волонтеров и добровольцев, которые с 2014 года сопротивляются российской агрессии. Соответствующее требование активисты "евросолидарности" объявили в понедельник, 15 июля, в главном офисе ГБР.

В то же время Труба заявил о захвате помещения ГБР сторонниками ЕС.

Как сообщалось, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов ранее подал ряд заявлений в Государственное бюро расследований о якобы "преступлениях" бывшего главы государства Петра Порошенко.