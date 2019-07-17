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Среда, 17.07.2019
Парубий отреагировал на просьбу Зеленского о заседании Рады
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Парубий отреагировал на просьбу Зеленского о заседании Рады

Парубий отреагировал на просьбу Зеленского о заседании Рады
17:12 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Спикер сообщил, что по закону, не может созвать внеочередное заседание ВРУ.

Андрай Парубий сообщил, что по закону, не может созвать внеочередное заседание парламента по просьбе президента Владимира Зеленского.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Ради Украины". - написал Парубий на своей Facebook-странице.

"Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона" - отметил спикер ВРУ.

Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения законопроектов о работе Антикоррупционного суда, о конфискации незаконных активов и относительно растаможивания "евроблях".

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ВРУ, Спикер, Андрей Парубий, Владимир Зеленский.
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