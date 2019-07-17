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Яценюк: Москва слезам не верит, Москва хочет крови

Яценюк: Москва слезам не верит, Москва хочет крови
23:45 Ср, 17 Июль 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: По словам Яценюка, Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд.

Яценюк считает, что, согласно плану Кремля, Украина должна быть максимально разделена.

Арсений Яценюк напомнил, что сегодня, именно в годовщину трагедии MH17, "Медведчук представил в Страсбурге план Путина в отношении Украины и Европы". Суть этого плана России, подчеркнул Арсений Яценюк, - "все ложится на Украину": "Жертвы, преступления российских военных и боевиков, убийства, изнасилования, пытки. Все, что было уничтожено или вывезено в Россию. За это должна заплатить Украина".

Согласно плану Путина, озвученного Медведчуком, "Украина не имеет и не может иметь самостоятельного будущего": "Все будет решать Москва. Так хочет Кремль. У него такая версия истории. Потому что нет украинцев. Не было. Не должно быть".

Согласно плану Кремля, "чтобы как-то сохраниться, Украина должна быть максимально разделена": "Они предлагают автономию для Донбасса. Зачем? Потому что автономия для Донбасса - это повтор сценария, который они уже провернули в Крыму".

Тем временем, подчеркнул Арсений Яценюк, сам Крым выводится Россией за скобки: "Крым, говорит Москва, принадлежит России. Другого варианта не будет".

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Европа, согласно плану Путина, должна заплатить Москве "за поддержку идеологии "примирения", плюс Северный поток-2": "Будете платить всегда, говорит Путин. Европа, продолжай в этом духе, - по сути, говорит он европейским слушателям. Приглашай медведчуков, допускай российских парламентариев в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, бросай за решетку украинцев. И внимательно следи за новостями: скоро мы придем на твои другие территории - Польши, Венгрии, стран Балтии".

"Европа, говорит Путин в день годовщины MH17, ты заплатишь за все, даже за развал Советского Союза. Потому что ты устала, Европа. Рассчитываешь, что настало время для того, чтобы перевести дыхание, объясниться, договориться. А Путин так не думает. Принимайте его в гости. Он хочет танцевать на могилах европейских надежд. Именно это в Страсбурге сказал сегодня Медведчук", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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К тому же, напомнил он, сегодня из Москвы пришла еще новость: "Путин издал указ об упрощенном режиме предоставления гражданства для своих жертв с Донбасса".

Цель Путина и его посланцев - не мир, написал Арсений Яценюк: "Их цель - война против нас всех".

"Пять лет Медведчука оберегали в Украине как безальтернативного посредника. Дооберегались. Сегодня он выставил свой счет", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Москва не верит в слезы. Москва хочет крови. Но мы остановим их и в этот раз", - написал Арсений Яценюк.

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Арсений Яценюк, Россия, Донбасс, MH17, Оккупированный Крым.
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