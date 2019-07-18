Зеленский объяснил, зачем "Слуге народа" нужно большинство в Раде

Новости Украины: Зеленский считает, что большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что получение партией большинства на выборах в Верховную Раду дает возможность прекратить традицию "политических тёрок" и убрать необходимость с кем-то о чём-то договариваться.

"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию "политических тёрок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

Зеленский отметил, что ему не нравится выражение "политика компромиссов".

"Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых нормальных людей, свежих. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей, "незашкваренных", как сейчас выражаются, с которыми мы, возможно, будем работать. Но это мы будем решать", - указал он.