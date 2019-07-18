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Помощник Зеленского: Любая война заканчивается переговорами

Помощник Зеленского: Любая война заканчивается переговорами
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: В Офисе президента ищут пути разговора с Россией без потерь украинских территорий.

В Офисе президента Украины уверены, что выйдут на нормальный переговорный процесс с Российской Федерацией.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное – нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", - сказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью интернет-изданию "Левый берег" (LB.UA), опубликованном в четверг.

Он подчеркнул, что Украина не только готова к переговорам, но и делает первые шаги к ним.

"Мы показываем свои шаги – развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост (там же – ред.), возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность. Не может это дальше так продолжаться, надо уже выходить из этого пике в стране нашей", - пояснил Шефир.

Первый помощник президента Украины также добавил, что на 70% уверен в их успешном исходе. По его мнению, российская сторона тоже "хочет разговора и окончания войны".

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Шефир считает первоочередной задачей возврат удерживаемых в РФ украинских военных моряков.

"Если Путин (президент РФ Владимир Путин – ред.) отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним (интервью записывалось до того, как суд в Москве продлил украинским морякам срок содержания под стражей - ред.)", - отметил первый помощник украинского президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что Зеленский не согласится, чтобы Россия сохранила за собой Крым.

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"Крым – очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно", - отметил Шефир.

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Украина, Россия, Переговоры, РФ, Владимир Путин, Сергей Шефир.
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