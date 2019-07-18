Скачать
Четверг, 18.07.2019
Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание Рады
Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание Рады
В Минске впервые договорились о полном прекращении огня на Донбассе
В Минске впервые договорились о полном прекращении огня на Донбассе
Аякс трогательно попрощался с Де Лигтом
Аякс трогательно попрощался с Де Лигтом
Настя Каменских поделилась новым счастливым фото с супругом
Настя Каменских поделилась новым счастливым фото с супругом

Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание Рады

Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание Рады
12:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия ряда законов.

Президент Украины Владимир Зеленский направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

"Согласно календарному плану проведения десятой сессии Верховной Рады 8-го созыва, утвержденного постановлением Верховной Рады,.. десятая сессия продолжается до 19 июля 2019 года, что также было оглашено Вами на пленарном заседании 12 июля", - сказано в письме Зеленского спикеру парламента, обнародованном на странице президента в соцсети Фейсбук и датированном 18 июля.

В своем послании президент указывает, что таким образом до 19 июля по требованию лиц, определенных Конституцией, спикер Верховной Рады созывает внеочередное заседание во время очередной десятой сессии парламента.

Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады

"Ввиду этого прошу выполнить требование действующего законодательства относительно созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и рассмотреть вопросы, указанные в письме от 16 июля 2019 года", - сказано в письме главы государства.

Свое послание Парубию президент Украины сопроводил комментарием. "Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен другим – Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в соответствии со ст.90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва, а Парубий "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

"Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн. грн из государственного бюджета", - отметил Зеленский.

Президент выразил досаду в связи с тем, что народные депутаты не могут собраться на один день и принять сверхважные законы: по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращению в Уголовный кодекс нормы о незаконном обогащении.

"Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Мы изменим это 21 июля", - написал президент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Внеочередное заседание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
03 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
05 Елизавета II ошеломила публику своим нарядом с растительным орнаментом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Боевики вблизи Горловки бьют из запрещенного оружия
Боевики вблизи Горловки бьют из запрещенного оружия
Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
Какой будет погода 18-19 июля в Украине
Официальный курс валют НБУ на 18 июля
Официальный курс валют НБУ на 18 июля
Этот фрукт содержит вещество, помогающее наращивать мышцы
Этот фрукт содержит вещество, помогающее наращивать мышцы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь