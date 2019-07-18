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Европарламент в резолюции требует свободы украинским морякам

Европарламент в резолюции требует свободы украинским морякам
14:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Европарламент требует от России немедленно освободить украинских военнопленных моряков.

Европарламент требует от России немедленно выполнить решение Международного трибунала и освободить украинских военных моряков, захваченных в плен осенью прошлого года, заявляет лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Европарламент требует от РФ безусловного и немедленного исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге об освобождении 24 украинских моряков и немедленной передачи Украине трех захваченных Россией кораблей", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что Европарламент 458 голосами "за" в четверг принял резолюцию в поддержку Украины.

По его словам, Европарламент квалифицирует действия представителей РФ в Керченском проливе и в нейтральных водах Черного моря, в результате которых были захвачены в плен украинские моряки, как агрессию РФ против Украины.

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"Также мы добились, что все 130 фамилий украинских политзаключенных, находящихся незаконно под арестом, как на территории РФ, так и на оккупированной территории Донбасса и незаконно аннексированного Крыма - отражены в проекте резолюции с требованием немедленно освободить украинских политзаключенных", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что в этой резолюции содержится четкий месседж - санкции против РФ должны быть сохранены до тех пор, пока Россия не выполнит все условия Минских договоренностей и не выведет свои войска с территории Украины, не выведет незаконные вооружения и военные формирования, не отдаст под контроль Украины или миротворцев неконтролируемый участок украино-российской границы.

"Если этого не будет сделано, Европарламент советует рассмотреть дополнительные санкции, включая санкции ограничения доступа к финансовым ресурсам как к юридическим, так и к физическим лицам", - написал Порошенко.

По его мнению, голосование за резолюцию показывает, что в новом Европарламенте создано мощное проукраинское лобби.

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Россия, Европарламент, Петр Порошенко, Украинские моряки, Трибунал, Международный трибунал.
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