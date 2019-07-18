Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обновления Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что обновленный Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики станет площадкой для реальной борьбы с коррупцией в стране.

Об этом он заявил во время заседания совета 18 июля в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Надеюсь, что он (Нацсовет - ред.) станет настоящей коммуникационной платформой для всех антикоррупционных органов, общественности, бизнеса, экспертов, аналитиков - всех", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики фактически не работал три года и сегодня проходит его перезагрузка. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что перезапуск этого органа является не только его политической волей, но и реальным ориентиром в работе его команды.

"Это наш главный приоритет - преодоление, не борьба, а именно преодоление коррупции", - акцентировал он.

Президент проинформировал участников заседания о том, какие шаги были сделаны в течение последних почти двух месяцев для преодоления коррупции. По его словам, за это время в Верховную Раду было представлено 16 законопроектив, в частности о наказании за незаконное обогащение, гражданской конфискации неправомерно нажитого имущества, отмене формулы "Роттердам +" и другие. Также было разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро антикоррупционных органами иностранных государств, отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов, готовится к полноценному запуску Высший антикоррупционный суд.

Глава государства также констатировал положительную динамику в деятельности НАБУ и САП, отметил активную работу Государственного бюро расследований, приветствовал успешную реализацию Службой безопасности Украины операции по выявлению и изъятию крупной партии контрабандных сигарет и вспомнил изъятие Национальной полицией вместе с американскими партнерами крупнейшей за последние годы партии наркотиков.

"Но вы знаете, что впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает действительно в очень крупных масштабах ... У нас с вами непростая задача - восстановить доверие людей, создать эффективную систему предотвращения проявлений коррупции, утверждения принципов верховенства права, честности, неподкупности и действительно действенного общественного контроля", - резюмировал Президент.