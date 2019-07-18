Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что обновленный Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики станет площадкой для реальной борьбы с коррупцией в стране.
Об этом он заявил во время заседания совета 18 июля в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.
"Надеюсь, что он (Нацсовет - ред.) станет настоящей коммуникационной платформой для всех антикоррупционных органов, общественности, бизнеса, экспертов, аналитиков - всех", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики фактически не работал три года и сегодня проходит его перезагрузка. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что перезапуск этого органа является не только его политической волей, но и реальным ориентиром в работе его команды.
"Это наш главный приоритет - преодоление, не борьба, а именно преодоление коррупции", - акцентировал он.
Президент проинформировал участников заседания о том, какие шаги были сделаны в течение последних почти двух месяцев для преодоления коррупции. По его словам, за это время в Верховную Раду было представлено 16 законопроектив, в частности о наказании за незаконное обогащение, гражданской конфискации неправомерно нажитого имущества, отмене формулы "Роттердам +" и другие. Также было разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро антикоррупционных органами иностранных государств, отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов, готовится к полноценному запуску Высший антикоррупционный суд.
Глава государства также констатировал положительную динамику в деятельности НАБУ и САП, отметил активную работу Государственного бюро расследований, приветствовал успешную реализацию Службой безопасности Украины операции по выявлению и изъятию крупной партии контрабандных сигарет и вспомнил изъятие Национальной полицией вместе с американскими партнерами крупнейшей за последние годы партии наркотиков.
"Но вы знаете, что впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает действительно в очень крупных масштабах ... У нас с вами непростая задача - восстановить доверие людей, создать эффективную систему предотвращения проявлений коррупции, утверждения принципов верховенства права, честности, неподкупности и действительно действенного общественного контроля", - резюмировал Президент.