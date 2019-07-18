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Публикация карты с "венгерским" Закарпатьем: СБУ начала расследование

Публикация карты с "венгерским" Закарпатьем: СБУ начала расследование
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Прокуратура Закарпатской области возбудила дело из-за посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Следственный отдел Управления СБУ в Закарпатской области внес в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно публикации в газете "Kárpátalja" карты, на которой часть Закарпатской области условно обозначена как территория Венгрии.

Как говорится в сообщении областного управления СБУ в Facebook, сведения внесены по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Так, на титульной странице издания "Kárpátalja" была изображена часть Закарпатской области в пределах избирательных округов, в которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства (ОИО №№ 68, 69 и 73), где расположены населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства (т. наз. Притисянский район) раскрашенные в цвета венгерского национального флага.

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"С учетом того, что изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением является публичными призывом к изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", – говорится в сообщении СБ.

Процессуальное руководство по данному факту осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Ранее в Министерстве иностранных дел призвали Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины расследовать появление в газете изображения части территории Украины в составе Венгрии. Об этом заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил в Twitter.

"На передовице газеты "Карпаталія" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!", - подчеркнул Божок и опубликовал фотокопию страницы газеты с изображением части Закарпатской области.

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Украина, СБУ, Венгрия, Закарпатье, Территориальная целостность.
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