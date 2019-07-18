Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ

Новости Украины: Комитет ВРУ по иностранным делам обратился к новоизбранным членам ЕП.

Комитет Верховной Рады по иностранным делам направил обращение новоизбранным членам Европарламента, в котором призвал их к усилению введенного санкционного режима против РФ и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет по иностранным делам обратился к европарламентариям, а именно в Комитет по иностранным делам во главе с председателем Комитета Дэвидом Макаллистером с целью остановки проведения РФ своей агрессивной политики в Европе", - говорится в сообщении.

Так, в своем обращении к европарламентариям члены профильного комитета ВР обращают внимание на вопросы интенсификации милитаризации РФ Крыму, дискриминационной политики в отношении крымских татар, национальных меньшинств, важности освобождения украинских военнопленных и политзаключенных, противодействия политически мотивированным проектам в энергетической сфере, в частности "Северной поток 2", который несет угрозу не только Украине, но и Европе в целом, а также сохранения мощностей транзита газа через ГТС Украины.

Также украинские политики акцентируют внимание на необходимости дальнейшего внедрения санкционной политики относительно компаний, привлеченных к строительству "Северного потока 2" и противодействия распространению дезинформации Кремлем.

Кроме того, в обращении отмечается и важность усиления информационной и кибербезопасности в связи с ростом использования Российской Федерацией технологий ведения гибридной войны против Украины и Запада.