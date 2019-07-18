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Азербайджан готов расширить военное сотрудничество с Украиной

Азербайджан готов расширить военное сотрудничество с Украиной
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Министр обороны Азербайджана заявил о желании более плотного военного сотрудничества с Украиной.

Баку рассчитывает на продолжение военного сотрудничества с Киевом, как в двустороннем формате, так и в рамках программ НАТО, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. 

Гасанов в четверг встретился с новым послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министр отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной проводится как в двустороннем формате, так и в рамках различных программ НАТО, и выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжено", - подчеркивается в сообщении.

Гасанов пожелал Каневскому успехов в дипломатической деятельности и в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

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"Посол со своей стороны подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-украинских отношений, в частности сотрудничества в военной области", - отмечает оборонное ведомство.

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Украина, НАТО, Азербайджан, Военное сотрудничество, Закир Гасанов.
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