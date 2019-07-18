Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ

Новости Украины: Спикер ВРУ ответил на повторный запрос Президента о проведении внеочередной сессии парламента.

Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента.

Так председатель Верховной Рады Андрей Парубий ответил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня обнародовал заявление относительно отказа спикера созвать Совет, сообщает УНН.

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - написал Парубий на своей странице в Facebook.

Обращаясь к Зеленскому, спикер отметил: "Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии".

В случае поступления соответствующего представления, я готов безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке, отметил Парубий.

"Еще раз обращаю Ваше внимание, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - отметил спикер.

Что касается самопожертвования и доблести, то, по словам Парубия, необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину.

"Помните это", - резюмировал спикер.

Ранее Зеленский направил письмо Парубию с призывом созыва ВР на 18 июля. Парубий обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в ВР к требованиям закона. Президент же увидел преступную бездеятельность в отказе созвать Совет.