Скачать
Четверг, 18.07.2019
Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
Свитолина показала, как отдыхает в Одессе
Свитолина показала, как отдыхает в Одессе
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос опеки над двухлетней дочерью
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос опеки над двухлетней дочерью

Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ

Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
19:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Спикер ВРУ ответил на повторный запрос Президента о проведении внеочередной сессии парламента.

Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента.

Так председатель Верховной Рады Андрей Парубий ответил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня обнародовал заявление относительно отказа спикера созвать Совет, сообщает УНН.

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование", - написал Парубий на своей странице в Facebook.

Обращаясь к Зеленскому, спикер отметил: "Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии".

В случае поступления соответствующего представления, я готов безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке, отметил Парубий.

"Еще раз обращаю Ваше внимание, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - отметил спикер. 

Зеленский повторно призвал Парубия созвать заседание Рады

Что касается самопожертвования и доблести, то, по словам Парубия, необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню - среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину.

"Помните это", - резюмировал спикер.

Ранее Зеленский направил письмо Парубию с призывом созыва ВР на 18 июля. Парубий обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в ВР к требованиям закона. Президент же увидел преступную бездеятельность в отказе созвать Совет. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВРУ, Спикер, Андрей Парубий, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
02 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Красивые поздравления с днем рождения на 18 июля в прозе
04 Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
05 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МИД ответили на инициативу Зеленского о предоставлении двойного гражданства
В МИД ответили на инициативу Зеленского о предоставлении двойного гражданства
В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом &quot;нормандском формате&quot;
В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
Queen Victoria's Palace: Елизавета II открыла выставку в Букингемском дворце
Queen Victoria's Palace: Елизавета II открыла выставку в Букингемском дворце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь