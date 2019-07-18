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В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу

В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
20:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что по Донбассу есть положительные сигналы, но нужен конструктив от РФ.

Германия считает, что прогресс в разрешении конфликта в Украине возможен, но для этого нужны конструктивные усилия России.

Как сообщает "Европейская правда" об этом заявил глава МВД Германии Хайко Маас на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Что касается Украины, то недавно мы увидели многообещающие сигналы, такие как разведение войск в Станице Луганской. Это показывает нам: прогресс возможен! Теперь нам нужен конструктивный вклад - особенно со стороны России", - цитирует в Twitter слова Мааса немецкий МИД.

Маас и Лавров встретились на полях германо-российского форума "Петербургский диалог", который сегодня проходит недалеко от Бонна. Это их первая встреча на форуме со времен начала войны в Украине.

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Сообщается, что кроме Украины они обсуждали двусторонние отношения, ситуацию вокруг Ирана и ядерный договор.

"Еще одна важная проблема – разоружение. Германия обязуется всеми возможными способами продлить такие инструменты разоружения, как договор о РСМД. Мы не хотим очередной гонки вооружений", - отметил Маас.

Германо-российский был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Герхарда Шредера.

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Германия, Украина, РФ, Донбасс, Сергей Лавров, Хайко Маас.
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