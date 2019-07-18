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Сийярто удивился протестам Украины из-за поездок венгерских политиков на Закарпатье

Сийярто удивился протестам Украины из-за поездок венгерских политиков на Закарпатье
20:59 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Главу МИД Венгрии Петера Сийярто удивляет возмущение Украины предвыборными вояжами венгров на Закарпатье.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает, почему украинская политическая элита так остро реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье перед выборами.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе "Голоса Америки".

"Откровенно, я не понимаю. Я не понимаю такой реакции украинской политической элиты. Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады", - сказал Сийярто, комментируя заявления Украины о неприемлемости визитов венгерских чиновников на Закарпатье перед досрочными выборами 21 июля.

Сийярто заявил, что другие страны, в частности, Сербия, Румыния и Словакия, "не имеют никаких проблем", когда он посещает их в течение предвыборной кампании.

"Украинская политическая элита не может отрицать того, что на территории Украины живет 150 тысяч венгров. Они преданые граждане Украины. Но они - венгры. Это реальность, и отрицать ее не очень хорошо", - сказал Сийярто.

Он заявил, что в соответствии с международными нормами "должен быть свободный доступ для контакта с меньшинствами на территории других стран". 

"На мой взгляд, украинской власти не следовало так реагировать. Не думаю, что поощрение венгров принять участие в выборах противоречит интересам самой Украины", - добавил глава венгерского МИД.

Сийярто также отметил, что не получал официального приглашения со стороны украинского МИД, чтобы посетить Киев, и уже потом отправиться на Закарпатье вместе с представителями украинского министерства. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко ранее говорил, что Сийярто приглашали сначала в Киев. 

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15 июля Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, что готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.

Несмотря на предостережения украинского МИД, Сийярто на следующий день прибыл на Закарпатье, и заявил, что не считает свой приезд вмешательством. 

МИД заявил, что обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку визита главы МИД Венгрии на Закарпатье.

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Украина, Венгрия, Закарпатье, Петер Сийярто.
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