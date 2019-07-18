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У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным

У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
23:05 Чт, 18 Июль 2019 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: У Зеленского на 70% уверены в успешности переговоров с Путиным.

Команда Президента Владимира Зеленского на 70% уверена в успешности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил первый помощник Президента Украины Сергей Шефир в интервью изданию "Левый берег", передает УНН.

"Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе", - отметил Шефир.

По его словам, в команде Президента ставят задачу выйти на нормальный переговорный процесс с Россией, который приведет к миру, но без потери территорий с украинской стороны. По его мнению, в Кремле также не испытывают уже "большого комфорта от всего происходящего", поэтому будут идти на компромисс.

При этом он добавил, что Крым - очень тяжелая тема, поэтому стоит для начала решить вопрос с Донбассом, "а закончим полуостровом". По его мнению, надо вернуть Донбасс ментально, информационно.

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"Мы показываем свои шаги - развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост (там же - ред.), возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений Президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность. Не может это дальше так продолжаться, надо уже выходить из этого пике в стране нашей", - подытожил Шефир.

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Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Шефир.
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