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Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова

Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова
10:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Украина готова поменять Вышинского на Сенцова, но вместе с этим получить всех украинских заключенных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, если РФ готова одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский в пятницу утром в Киеве журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев. "Если это такие первые шаги – мы готовы", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, готов ли Киев первым освободить Вышинского и ожидать ответного шага со стороны Москвы, Зеленский отметил: "Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что вопросы обмена между Киевом и Москвой находящихся под арестом или осужденных граждан не распространяются на захваченных в конце прошлого года в районе Керченского пролива и незаконно удерживаемых под арестом 24 украинских военных моряков.

"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", - подчеркнул Зеленский в пятницу утром в Киеве, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможности обмена между Украиной и Москвой удерживаемыми гражданами.

Луценко считает, что передача Вышинского России пока невозможна

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на предложение Российской Федерации освободить главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского предлагают сделать РФ аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля поздравил украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России, с Днем рождения.

Он также выразил надежду, что вскоре Сенцов сможет вернуться домой в Крым, и "впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений".

 

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Украина, Владимир Зеленский, Олег Сенцов, Обмен пленными, Кирилл Вышинский.
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