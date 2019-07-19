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Зеленский уволил послов в 11 странах мира

Зеленский уволил послов в 11 странах мира
17:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский уволил послов в 11 странах, в частности, в США, Армении, Туркменистане, на Кипре, в Аргентине и Ватикане.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил послов Украины в 11 странах.

Как сообщается на официальном сайте президента, указами главы государства уволены Валерий Чалый с должности посла Украины в США, в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго (по совместительству).

Соответствующий указ президента №540/2019 от 19 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в документе.

Также уволены посол Украины в Армении Петр Литвин и посол в Туркменистане Валентин Шевалёв.

Уволен посол Украины в Республике Кипр Борис Гуменюк, посол в Аргентине и по совместительству в Парагвае, Уругвае и Чили Юрий Дюдин.

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Также были уволены посол во Вьетнаме и по совместительству в Камбодже Алексей Шовкопляс, посол в Марокко Ярослав Коваль, посол в Иордании Сергей Пасько.

Зеленский уволил посла Украины в Нигерии и по совместительству в Гане, Бенине и Сьерра-Леоне Валерия Александрука, посла в ЮАР Тараса Кузьмича.

Кроме того, уволен посол Украины в Ватикане и по совместительству при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Татьяна Ижевская.

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Послы, Валерий Чалый, Владимир Зеленский.
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