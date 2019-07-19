Парубий подписал закон о химической кастрации для педофилов и насильников

Новости Украины: Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации за изнасилование и растление несовершеннолетних.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449).

Как отмечается в карточке закона на сайте парламента, документ возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 19 июля.

Теперь закон передается для подпись президенту.

Как сообщалось ранее, 11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом как закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).

Законом усиливается ответственность за изнасилование и растление несовершеннолетних путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины.

Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.