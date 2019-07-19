Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора

Новости Украины: Зеленский заявил, что после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора уже после формирования большинства в новоизбранном парламенте.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - сказал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам президента, нужно сделать всё возможное для защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.