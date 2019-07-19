Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно

Новости Украины: Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркивает, что МВД располагает необходимыми силами для того, чтобы обеспечить безопасность на внеочередных выборах в Верховную Раду, а также напоминает, что полиция вне политики.

"Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности. (…) Нацполиция работает вне политики и потому наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение закона о выборах", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По его данным, в настоящее время по итогам избирательной кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра.

Он заверил, что правоохранители будут "одинаково жестко" относиться как к провластным партиям и кандидатам, так и к оппозиционным.

Министр сообщил, что в день голосования будут задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые - систему авиационной безопасности МВД.

Кроме того, усиливается контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все центральные органы исполнительной власти работают в чрезвычайном режиме и готовы обеспечить защиту и безопасность, указал Аваков.

Также глава МВД напомнил избирателям о том, что запрещено на избирательном участке.

"…на избирательном участке нельзя: приносить … символику партии или кандидата – в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой; голосовать за другого человека; выносить бюллетень (неважно – заполненный или нет) за пределы участка; показывать кому-либо заполненный бюллетень; фотографировать свой или чужой бюллетень; опускать в урну больше одного (своего!) бюллетеня; умышленно портить бюллетень; агитировать за партию или кандидата", - написал он.

Глава МВД призвал избирателей соблюдать закон о выборах. "Не участвуйте во лжи, не поддерживайте ложных действий вокруг выборных процедур!" – написал он, указав на важность проведения честных выборов.

Аваков также подчеркнул, что в случае фиксации нарушений на избирательном участке следует немедленно сообщить об этом членам избирательной комиссии. "Если же вы заметите любое нарушение общественного порядка – обратитесь к полицейскому, несущему дежурство возле УИК", - добавил он.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию ситуационного штаба МВД: (044) 254-97-56 или отправить сообщение по электронной почте: [email protected]