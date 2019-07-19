Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора
Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов
"Сильная и сексуальная": Серена Уильямс стала иконой стиля среди спортсменов

Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно

Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
19:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркивает, что МВД располагает необходимыми силами для того, чтобы обеспечить безопасность на внеочередных выборах в Верховную Раду, а также напоминает, что полиция вне политики.

"Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности. (…) Нацполиция работает вне политики и потому наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение закона о выборах", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По его данным, в настоящее время по итогам избирательной кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра.

Он заверил, что правоохранители будут "одинаково жестко" относиться как к провластным партиям и кандидатам, так и к оппозиционным.

Министр сообщил, что в день голосования будут задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников МВД (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые - систему авиационной безопасности МВД.

Кроме того, усиливается контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все центральные органы исполнительной власти работают в чрезвычайном режиме и готовы обеспечить защиту и безопасность, указал Аваков.

Также глава МВД напомнил избирателям о том, что запрещено на избирательном участке.

"…на избирательном участке нельзя: приносить … символику партии или кандидата – в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой; голосовать за другого человека; выносить бюллетень (неважно – заполненный или нет) за пределы участка; показывать кому-либо заполненный бюллетень; фотографировать свой или чужой бюллетень; опускать в урну больше одного (своего!) бюллетеня; умышленно портить бюллетень; агитировать за партию или кандидата", - написал он.

Глава МВД призвал избирателей соблюдать закон о выборах. "Не участвуйте во лжи, не поддерживайте ложных действий вокруг выборных процедур!" – написал он, указав на важность проведения честных выборов.

Аваков также подчеркнул, что в случае фиксации нарушений на избирательном участке следует немедленно сообщить об этом членам избирательной комиссии. "Если же вы заметите любое нарушение общественного порядка – обратитесь к полицейскому, несущему дежурство возле УИК", - добавил он.

Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора

Кроме того, можно позвонить на горячую линию ситуационного штаба МВД: (044) 254-97-56 или отправить сообщение по электронной почте: [email protected]

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
05 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА и пригрозили сбивать их впредь
В США заявили, что таки сбили иранский БПЛА
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
Кривонос объяснил, что даст аудит &quot;Укроборонпрома&quot;
Кривонос объяснил, что даст аудит "Укроборонпрома"
Metallica выпустит азбуку для детей по мотивам истории группы
Metallica выпустит азбуку для детей по мотивам истории группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь