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ЦИК сняла с выборов в Раду кандидата от "Оппоплатформы" Торнера

ЦИК сняла с выборов в Раду кандидата от "Оппоплатформы" Торнера
23:31 Пт, 19 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК отменила регистрацию кандидата в нардепы по списку "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрия Торнера.

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Дмитрия Торнера (№44 в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"), исключив его из избирательного списка.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, 12 июля Комиссию проинформировали о возможном незаконном оформлении кандидатом в нардепы Торнером ряда паспортных документов, что может свидетельствовать о его незаконном пребывании в гражданстве Украины.

На письма ЦИК относительно оснований документирования паспортами гражданина Украины и наличия оснований приобретения гражданства Украины Дмитрием Торнером (Мальченко, Грозным) пришел ответ Государственной миграционной службы (ГМС) Украины, в котором указывалось, что по результатам служебных проверок такие документы признаны оформленными с нарушением требований законодательства, являются недействительными и подлежат изъятию и уничтожению. С заявлением о получении гражданства Украины в установленном порядке Торнер в ГМС не обращался.

На запросы ЦИК относительно предоставления сведений о документировании паспортом гражданина Украины для выезда за границу Торнера, а также о наличии у него гражданства Украины ГМС сообщила, что по имеющимся данным у Торнера были соответствующие паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые сейчас являются недействительными, в том числе паспорт гражданина Украины для выезда за границу, выданный 7 июня 2019 года, который по заключению служебной проверки признан недействительным и подлежит изъятию.

ГМС также указала, что по имеющимся учетам территориальных органов Торнер по вопросам приобретения гражданства Украины в установленном порядке не обращался, оснований считать его гражданином Украины нет.

"Это свидетельствует, что Торнер Д.Г. не является гражданином Украины, следовательно, им не соблюдены требования, установленные частью второй статьи 76 Конституции Украины, частью первой статьи 9 избирательного закона. Учитывая изложенное, Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Торнера Д.Г., включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под №44, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, исключив его из указанного избирательного списка", - информирует пресс-служба ЦИК.

Ранее департамент коммуникации МВД сообщил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов обратились к главе ЦИК Татьяне Слипачук с информацией о кандидате Торнере, который фигурирует в нескольких уголовных производствах и сфальсифицировал сведения о себе.

Так, 19 июля Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовные производства по ч. 1 ст. 358 (использование поддельных документов) и ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы) УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что человек, который в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, с 2007 года на основании поддельных документов получил пять паспортов гражданина Украины на различные фамилии и с разными анкетными данными, а также четыре паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми незаконно пересекал государственную границу.

Согласно имеющейся информации, Торнер фактически является гражданином Молдовы Дмитрием Григорьевичем Некрасовым, 1980 г.р., который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (побег с мест заключения) УК Молдовы.

18 июля по результатам проверки Государственной миграционной службы Украины законности процедуры оформления паспортных документов все указанные паспорта гражданина Украины признаны недействительными и подлежащими изъятию и уничтожению.

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"Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея уголовное прошлое, сменил свою настоящую фамилию во избежание уголовной ответственности и для создания положительного имиджа на территории Украины как честного и добропорядочного человека", - констатируют в МВД.

Аваков и Баканов призвали ЦИК на основании предоставленной информации срочно принять соответствующее решение, предусмотренное действующим законодательством Украины.

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Партия, ЦИК, ГМС, Парламентские выборы 2019, Дмитрий Торнер, ОПЗЖ.
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