Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Генерал дал прогноз, как долго может продолжатся "хлебное" перемирие
Генерал дал прогноз, как долго может продолжатся "хлебное" перемирие
США ввели санкции в отношении представителя Хезболлы
США ввели санкции в отношении представителя Хезболлы
Восемь клубов Первой лиги готовы пополнить ряды УПЛ
Восемь клубов Первой лиги готовы пополнить ряды УПЛ
Продукты, которые вы наверняка храните неправильно
Продукты, которые вы наверняка храните неправильно

После встречи омбудсменов Украины и РФ Балух очень надеется на обмен

После встречи омбудсменов Украины и РФ Балух очень надеется на обмен
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Адвокат: Владимир Балух очень надеется на обмен.

Украинский активист из Крыма Владимир Балух, который находится в российской колонии, рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми обменялись омбудсмены Украины и России.

Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

«Он в курсе (о встрече Денисовой и Москалькової – ред.) и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух стоит в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля к выборам в Верховную Раду в Украине – я не знаю. Также, как и того, войдет ли он в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой юридической процедуре – я тоже не знаю. Но в списках он есть», – сказала Динзе.

Напоминаем, уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Москве передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 удерживаемых в РФ и Крыму украинцев.

По словам Денисовой, такой же список, но с гражданами РФ, которые удерживаются в Украине, ей передала Москалькова.

На встрече в Киеве омбудсмены Украины и РФ обсудили вопросы оказания медпомощи украинским политзаключенным в России.

«Мы рассмотрели возможность решения гуманитарных вопросов по обеспечению отдельных категорий граждан, находящихся в местах несвободы, последующей медицинской помощью. Отдельно рассмотрели вопрос Эдема Бекирова, Павла Гриба, Евгения Попова, Владимира Балуха, Владимира Дудки и Станислава Клыха. Мы договорились о том, что госпожа Москалькова обсудит вопрос возможности предоставления независимых врачей, чтобы обследовать наших граждан», - сказала Денисова.

Владимир Балух - крымский фермер, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года он повесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку «Улица Героев Небесной Сотни». В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

Балух: Единственным шансом выйти живым из колонии РФ, считаю обмен

Балух свою вину не признал. Защита и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим узником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Колония, Крым, РФ, Обмен, Политзаключенный, Владимир Балух, Ольга Динзе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Аваков: Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно
03 Нефедов: Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни
04 Пополнение в семье Анджелины Джоли: актриса купила дочери домашнего питомца
05 Зеленский рассказал, когда появится кандидатура на пост генпрокурора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Под зданием ВР задержали мужчину с гранатой
Под зданием ВР задержали мужчину с гранатой
В Украине наступил &quot;день тишины&quot; перед выборами
В Украине наступил "день тишины" перед выборами
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе
Секреты стройняшек: как избавиться от лишнего веса
Секреты стройняшек: как избавиться от лишнего веса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь