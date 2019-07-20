После встречи омбудсменов Украины и РФ Балух очень надеется на обмен

Новости Украины: Адвокат: Владимир Балух очень надеется на обмен.

Украинский активист из Крыма Владимир Балух, который находится в российской колонии, рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми обменялись омбудсмены Украины и России.

Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

«Он в курсе (о встрече Денисовой и Москалькової – ред.) и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух стоит в списках на обмен уже около двух лет. Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля к выборам в Верховную Раду в Украине – я не знаю. Также, как и того, войдет ли он в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой юридической процедуре – я тоже не знаю. Но в списках он есть», – сказала Динзе.

Напоминаем, уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Москве передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 удерживаемых в РФ и Крыму украинцев.

По словам Денисовой, такой же список, но с гражданами РФ, которые удерживаются в Украине, ей передала Москалькова.

На встрече в Киеве омбудсмены Украины и РФ обсудили вопросы оказания медпомощи украинским политзаключенным в России.

«Мы рассмотрели возможность решения гуманитарных вопросов по обеспечению отдельных категорий граждан, находящихся в местах несвободы, последующей медицинской помощью. Отдельно рассмотрели вопрос Эдема Бекирова, Павла Гриба, Евгения Попова, Владимира Балуха, Владимира Дудки и Станислава Клыха. Мы договорились о том, что госпожа Москалькова обсудит вопрос возможности предоставления независимых врачей, чтобы обследовать наших граждан», - сказала Денисова.

Владимир Балух - крымский фермер, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года он повесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку «Улица Героев Небесной Сотни». В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

Балух свою вину не признал. Защита и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим узником.