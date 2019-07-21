Выборы в Раду: в Вашингтоне открылся избирательный участок

Новости Украины: Украинцы в США начали голосовать на выборах в Раду.

Украинцы в США начали голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные посольства Украины в Вашингтоне.

"Украинцы в США начали голосование. Открылся заграничный избирательный участок в городе Вашингтон №900089", - указали в посольстве.

Зарубежные избирательные участки при посольстве Украины в США, генконсульстве Украины в Нью-Йорке, генконсульстве Украины в Чикаго и генконсульстве Украины в Сан-Франциско завершат день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в мире, отметили в украинском диппредставительстве.