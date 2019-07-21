Выборы в Верховную Рауду Украины
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Воскресенье, 21.07.2019
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Выборы в Раду: в Вашингтоне открылся избирательный участок

Выборы в Раду: в Вашингтоне открылся избирательный участок
15:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинцы в США начали голосовать на выборах в Раду.

Украинцы в США начали голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные посольства Украины в Вашингтоне.

"Украинцы в США начали голосование. Открылся заграничный избирательный участок в городе Вашингтон №900089", - указали в посольстве.

Парламентские выборы 2019: на австралийском участке уже проголосовали

Зарубежные избирательные участки при посольстве Украины в США, генконсульстве Украины в Нью-Йорке, генконсульстве Украины в Чикаго и генконсульстве Украины в Сан-Франциско завершат день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в мире, отметили в украинском диппредставительстве.

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Верховная Рада, США, Вашингтон, Парламентские выборы 2019.
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