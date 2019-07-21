Выборы в Раду: в МВД прогнозируют явку избирателей на уровне 45-50%

Новости Украины: Министерство внутренних дел ожидает явку избирателей на уровне 45-50%.

Министерство внутренних дел Украины ожидает, что около 45-50% избирателей проголосуют на внеочередных парламентских выборах сегодня.

Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Ивана Стойко.

"Подчеркиваю, что все области голосуют более или менее равномерно, в районе 40% в настоящее время пришли на избирательные участки и отдали свой голос за ту или иную партию, того или иного кандидата. За три часа до завершения голосования мы ожидаем еще 5-10%, не можем точно сказать, но явка ожидается на уровне 45-50%", - сказал Стойко

По его словам, окончательное количество избирателей будет определено уже в 20.00.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 16:00 воскресенья составила 36,59% по данным 198 избирательных округов из 199 по всей стране.

Как сообщает ЦИК, уже поступили данные об активности избирателей из 198 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 37,55%, в Волынской - 36,5%, Днепропетровской - 38,62%, Донецкой - 35,69%, Житомирской - 37,85%, Закарпатской - 30,05%, Запорожской - 38,71%, Ивано-Франковской - 31,21%, Киевской - 37,59%, Кировоградской - 38,75%, Луганской - 39,49%, Львовской - 34,85%, Николаевской - 35,45%.

Одесская область показала явку 34,11%, Полтавская - 41,52%, Ровенская - 35,03%, Сумская - 39,51%, Тернопольская - 35,72%, Харьковская - 38,05%, Хмельницкая - 40,33%, Херсонская - 33,7%, Черкасская область - 39,64%, Черновицкая - 27,91%, Черниговская - 41,69%, г.Киев - 34,59%.