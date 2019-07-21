В Украине закрылись избирательные участки

Новости Украины: В Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

В день внеочередных парламентских выборов в воскресенье, 21 июля, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 вечера.

Избиратели могли проголосовать с 08:00 утра до 20:00.

ЦИК должен установить и объявить результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах не позднее чем на пятнадцатый день со дня такого голосования.

Кроме этого, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.

Тем временем появились первые данные экзит-полов.