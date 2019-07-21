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В Украине закрылись избирательные участки

В Украине закрылись избирательные участки
20:06 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: В Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

В день внеочередных парламентских выборов в воскресенье, 21 июля, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 вечера.

Избиратели могли проголосовать с 08:00 утра до 20:00.

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: ход голосования и результаты

ЦИК должен установить и объявить результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах не позднее чем на пятнадцатый день со дня такого голосования.

Кроме этого, окончательные данные Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах 21 июля будут обнародованы в день выборов в 22.00.

Тем временем появились первые данные экзит-полов.

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Верховная Рада, Выборы, Политика, Парламентские выборы 2019, Выборы 21 июля.
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