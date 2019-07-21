Местные выборы: Зеленский говорит, что расслабляться не стоит

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в штаб партии "Слуга народа" после закрытия участков для голосования, заявил, что не стоит расслабляться в вопросе местных выборов.
"Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь", - сказал Зеленский в воскресенье в штабе.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатовУкраины.
Голосование длилось с 8 до 20 часов, а на зарубежных избирательных участках проводилось по местному времени страны пребывания.