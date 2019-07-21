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Гройсман: Мы продолжим борьбу за благополучие и мир в Украине

Гройсман: Мы продолжим борьбу за благополучие и мир в Украине
21:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины: Гройсман заявил, что украинцы сделали свой выбор с надеждой на светлое будущее, и надеется, что все их мечты осуществятся.

Лидер партии "Украинская стратегия", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что после парламентских выборов его политсила продолжает борьбу за благополучие и мир в Украине.

"Сегодня состоялись выборы в Верховную Раду Украины, и каждый украинец сделал свой выбор с большой надеждой на хорошее и светлое будущее. Мы надеемся на то, что все мечты украинцев осуществятся", - сказал Гройсман после объявления первых экзит-полов в воскресенье вечером.

Он добавил, что партия и его команда "продолжит борьбу за благополучие и мир в Украине".

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Также Гройсман поблагодарил тех, кто проголосовал за "Украинскую стратегию".

"В будущем мы будем все делать для того, чтобы Украина была сильной развитой и успешной", - отметил премьер.

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Верховная Рада, Владимир Гройсман, Парламентские выборы 2019.
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