Гройсман: Мы продолжим борьбу за благополучие и мир в Украине

Новости Украины: Гройсман заявил, что украинцы сделали свой выбор с надеждой на светлое будущее, и надеется, что все их мечты осуществятся.

Лидер партии "Украинская стратегия", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что после парламентских выборов его политсила продолжает борьбу за благополучие и мир в Украине.

"Сегодня состоялись выборы в Верховную Раду Украины, и каждый украинец сделал свой выбор с большой надеждой на хорошее и светлое будущее. Мы надеемся на то, что все мечты украинцев осуществятся", - сказал Гройсман после объявления первых экзит-полов в воскресенье вечером.

Он добавил, что партия и его команда "продолжит борьбу за благополучие и мир в Украине".

Также Гройсман поблагодарил тех, кто проголосовал за "Украинскую стратегию".

"В будущем мы будем все делать для того, чтобы Украина была сильной развитой и успешной", - отметил премьер.