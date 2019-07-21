Разумков о коалиционных переговорах: Мы открыты к диалогу

Новости Украины: Разумков заявляет, что партия "Слуга народа" открыта к диалогу относительно коалиции.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что партия открыта к диалогу относительно коалиции.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о будущем парламентском большинстве и о том, с кем "Слуга народа" собирается вступать в коалицию.

"Мы открыты к диалогу. И здесь зависит от тех партий, которые все-таки пройдут и готовы будут вступать в конструктивный диалог", - отметил Разумков.

По его словам, еще не известно, какой результат будет в мажоритарных округах.

"Если будет повторяться ситуация с Киевом, мне бы этого очень хотелось: 13 из 13 - это неплохой результат. Я понимаю, что 190 из 190 - это нереально, но к этому нужно стремиться", - сказал Разумков.