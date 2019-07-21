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Данилюк о премьерстве: Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу СНБО

Данилюк о премьерстве: Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу СНБО
22:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Данилюк, отвечая на вопрос о премьерстве, заявил, что сейчас видит свое будущее в СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что пока намерен сосредоточиться на работе в СНБО и реформировании этого органа.

"Сейчас у меня очень важная функция – это наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому надо уделять много внимания. Если будет решение президента... Это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - сказал он журналистам в штабе партии "Слуги народа" в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности выдвижения его кандидатуры на пост будущего премьер-министра.

Говоря о том, есть ли в Украине гуру экономики на позицию главы правительства, о чем говорил президент Зеленский, Данилюк отметил: "Конечно, такие люди есть. И действительно, премьер-министр, в первую очередь, отвечает за экономическую составляющую, поэтому и позиция президента, что это должен быть специалист в экономике".

Секретарь СНБО убежден, что премьер должен обладать практическими знаниями в экономике. "Нужно понимать, что работает, что не работает. Сейчас нет времени, чтобы проводить какие-то эксперименты", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос о том, считает ли он новыми лицами главу правления НАК "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и экс-министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса, Данилюк сказал, что для него они – новые лица.

"Коболев руководитель госкомпании, это на самом деле бизнес, а не госсектор. Абромавичус был министром экономики, и опыт, который он получил, является важным. В экономике он точно разбирается неплохо", - сказал Данилюк.

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Кабмин, Премьер-министр, СНБО, Александр Данилюк, Парламентские выборы 2019.
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