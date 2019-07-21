Смешко: Абсолютно убежден, что мы на самом деле проходим в парламент

Новости Украины: Смешко убежден, что его партия пройдет в Раду по результатам официального подсчета голосов.

Лидер партии "Сила и честь", экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что его политическая сила проходит в Верховную Раду, несмотря на данные экзит-полов, и призывает дождаться официального подсчета голосов.

"Абсолютно убежден, что мы на самом деле проходим в парламент. Я верю в честный подсчет голосов…Я настроен оптимистично. Давайте дождемся официального подсчета голосов", - написал Смешко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Лидер партии "Сила и честь" поблагодарил избирателей за поддержку и просил дождаться официального подсчета голосов.

"Еще раз я благодарен всем за поддержку, нашим избирателям, и будем ждать официального подсчета голосов", - подытожил Смешко.

Согласно данным Национального экзит-пола (по состоянию на 20.00), в парламенте будут представлены партии "Слуга народа" –44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%.