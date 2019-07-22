Ельченко: Новый избирательный кодекс резко увеличит явку на будущих выборах

Новости Украины: Владимир Ельченко: Украинцы за рубежом должны чувствовать ответственность за происходящее в родной стране.

Благодаря новому избирательному кодексу, который был недавно принят Верховной Радой, на будущих выборах значительно больше украинцев, проживающих за рубежом, смогут воспользоваться своим избирательным правом, считает постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам на избирательном участке в Нью-Йорке, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«К сожалению, сейчас у нас в силу целого ряда объективных и субъективных обстоятельств всегда голосуют гораздо меньше за рубежом в процентном соотношении, чем дома. Я надеюсь, что с принятием нового избирательного кодекса, это количество резко увеличится», - заявил он.

Ельченко рассказал, что речь идет о возможности голосования по почте, электронного голосования.

«Может не так быстро это будет, но я надеюсь, что это всё-таки наступит. И тогда будет не 5-7% голосования за рубежом, а хотя бы половина от того количества, которое голосует в Украине», - объяснил он.

По мнению украинского дипломата, важен каждый голос, а «украинцы за рубежом также должны чувствовать свою ответственность за то, что происходит в их собственной стране».

В Соединенных Штатах Америки действуют четыре избирательных участка: в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. За каждым из них закреплено сразу несколько штатов.

Так, на нью-йоркском участке в список внесены 12049 избирателей из девяти штатов, и для большинства из них для голосования необходимо преодолеть много тысяч километров, что делает явку значительно ниже, чем в Украине. По состоянию на 12:00 по местному времени в Нью-Йорке проголосовали 313 избирателей, что составляет 2,6% от всех избирателей.