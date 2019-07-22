Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
ЦИК обработала первые протоколы: лидирует "Слуга народа"
ЦИК обработала первые протоколы: лидирует "Слуга народа"
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
ПСЖ пока не получал предложений по Неймару
ПСЖ пока не получал предложений по Неймару
Героиня сериала "Чернобыль" получила роль в четвертом сезоне "Фарго"
Героиня сериала "Чернобыль" получила роль в четвертом сезоне "Фарго"

Чалый: Лучше, чтобы Киев назначил нового посла в США как можно быстрее

Чалый: Лучше, чтобы Киев назначил нового посла в США как можно быстрее
01:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что назначение нового посла должно произойти как можно быстрее.

Нынешний посол Украины в США Валерий Чалый, о замещении которого на посту на этой неделе вышел указ Президента Зеленского, призвал власти в Киеве не затягивать с назначением нового официального представителя Украины в Вашингтоне.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами в день голосования на выборах в Верховную Раду на избирательном участке в столице США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Понятно, что есть указ президента о проведении ротации (посла - ред.) В Соединенных Штатах и еще в десяти странах, я думаю (таких решений - ред.) будет больше. Замена послов - это совершенно нормальное конституционное право Президента Украины", - заметил дипломат, подчеркнув, что не видит в этом никаких проблем.

В то же время он отметил, что время на ротацию необходимо свести к минимуму.

"Как по мне, лучше, чтобы новый посол приехал сюда как можно быстрее. Потому что (существуют - ред.) некоторые протокольные вещи здесь, в Вашингтоне, а есть и непротокольные, требующие ответственности именно уровня посла", - подчеркнул Чалый.

Он подтвердил, что до сих пор продолжает исполнять обязанности на своей должности.

"Так получается, что послы достаточно "несвободные" люди. Если есть указ, то это не значит, что ты не стал послом. То есть, еще нужно определенное время оставаться на этой позиции. Я все сделаю, чтобы в этот период, известный в Соединенных штатах и в Украине как transition period (переходный период - ред.), чтобы все было хорошо ", - подчеркнул дипломат.

Чалый подчеркнул, что посольство сейчас "работает профессионально и организованно", и он не видит никаких помех в этом направлении.

"Но опять же, если быстрее будет внесена кандидатура, я еще смогу ускорить прохождение всех процедур для нового посла здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому я призываю Киев не терять времени. Пауза, которая может возникнуть, откровенно говоря, не пойдет на пользу нашим внешнеполитическим успехам здесь ", - отметил посол.

Он подчеркнул, что в последние годы посольство прилагало огромные усилия, чтобы добиваться прорывов.

"Мы достигали достижений, которые выходили за рамки просто обычной работы. А для этого нужны новые идеи, новые возможности, поддержка со стороны Киева, и я думаю, что именно такой человек - опытный дипломат с новыми идеями - приедет в Вашингтон", - подчеркнул он.

Посол Валерий Чалый объяснил, почему США ранее не продавали Украине оружие

В этом контексте Чалый также отметил, что сейчас много внимания уделяется форме двустороннего сотрудничества. "Но надо смотреть на содержание наших отношений, потому что поддержка есть, но поддержка Соединенных Штатов не является автоматической", - отметил дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Посол, Валерий Чалый, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
02 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий
04 Порошенко прокомментировал итоги выборов и назвал главного партнера в новой Раде
05 Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
&quot;ОПОРА&quot;: явка на парламентских выборах составила 49,3%
"ОПОРА": явка на парламентских выборах составила 49,3%
Разумков о коалиционных переговорах: Мы открыты к диалогу
Разумков о коалиции: Мы открыты к диалогу
В NASA сообщили о завершении работ над созданием корабля &quot;Орион&quot;
В NASA сообщили о завершении работ над созданием корабля "Орион"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь