Чалый: Лучше, чтобы Киев назначил нового посла в США как можно быстрее

Новости Украины: Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что назначение нового посла должно произойти как можно быстрее.

Нынешний посол Украины в США Валерий Чалый, о замещении которого на посту на этой неделе вышел указ Президента Зеленского, призвал власти в Киеве не затягивать с назначением нового официального представителя Украины в Вашингтоне.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами в день голосования на выборах в Верховную Раду на избирательном участке в столице США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Понятно, что есть указ президента о проведении ротации (посла - ред.) В Соединенных Штатах и еще в десяти странах, я думаю (таких решений - ред.) будет больше. Замена послов - это совершенно нормальное конституционное право Президента Украины", - заметил дипломат, подчеркнув, что не видит в этом никаких проблем.

В то же время он отметил, что время на ротацию необходимо свести к минимуму.

"Как по мне, лучше, чтобы новый посол приехал сюда как можно быстрее. Потому что (существуют - ред.) некоторые протокольные вещи здесь, в Вашингтоне, а есть и непротокольные, требующие ответственности именно уровня посла", - подчеркнул Чалый.

Он подтвердил, что до сих пор продолжает исполнять обязанности на своей должности.

"Так получается, что послы достаточно "несвободные" люди. Если есть указ, то это не значит, что ты не стал послом. То есть, еще нужно определенное время оставаться на этой позиции. Я все сделаю, чтобы в этот период, известный в Соединенных штатах и в Украине как transition period (переходный период - ред.), чтобы все было хорошо ", - подчеркнул дипломат.

Чалый подчеркнул, что посольство сейчас "работает профессионально и организованно", и он не видит никаких помех в этом направлении.

"Но опять же, если быстрее будет внесена кандидатура, я еще смогу ускорить прохождение всех процедур для нового посла здесь, в Соединенных Штатах. Поэтому я призываю Киев не терять времени. Пауза, которая может возникнуть, откровенно говоря, не пойдет на пользу нашим внешнеполитическим успехам здесь ", - отметил посол.

Он подчеркнул, что в последние годы посольство прилагало огромные усилия, чтобы добиваться прорывов.

"Мы достигали достижений, которые выходили за рамки просто обычной работы. А для этого нужны новые идеи, новые возможности, поддержка со стороны Киева, и я думаю, что именно такой человек - опытный дипломат с новыми идеями - приедет в Вашингтон", - подчеркнул он.

В этом контексте Чалый также отметил, что сейчас много внимания уделяется форме двустороннего сотрудничества. "Но надо смотреть на содержание наших отношений, потому что поддержка есть, но поддержка Соединенных Штатов не является автоматической", - отметил дипломат.