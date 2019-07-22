Центризбирком обработал 1,5% электронных протоколов

Новости Украины: ЦИК обработала 1,5% электронных протоколов окружных избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00.20 22 июля обработала 1,5% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Согласно этим результатам, партия "Слуга народа" набрала — 38,56%; "Батькивщина" - 10,92%, "Европейская солидарность" - 8,87%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8,56%; Радикальная партия Олега Ляшко - 7,96%; “Голос” - 5,90%.

Напоминаем, в Украине в воскресенье, 21 июля, прошли внеочередные парламентские выборы.

По результатам национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: «Слуга народа» (42,2% голосов), «Оппозиционная платформа – По жизни» (11,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,4%) и «Голос» (6,5%).