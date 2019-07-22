В ФРГ большая часть проголосовавших украинцев поддержали "Евросолидарность"

Новости Украины: В Германии украинцы поддержали "Евросолидарность".

В Германии явка на внеочередных выборах в Верховную Раду была достаточно низкой, а из тех, кто пришел, большинство отдали голоса за политсилу экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В Берлине из 16 960 внесенных в списки своим правом воспользовались 978 человек (5,8%).

Больше всего голосов получила «Европейская солидарность» (286). За ней идут «Голос» (271) и «Слуга Народа» (202). «Оппозиционная платформа – За Жизнь» получила 51 голос, «Партии Шария» симпатизируют 45 человек, «Батькивщину» избрали 18.

В Мюнхене с 25 764 внесенных в список избирателей проголосовали 1164 (или 4,5%).

Большинство поддержали «Европейскую солидарность» (379), на втором и третьем местах с почти равным числом голосов «Слуга Народа» и «Голос» (263 и 257 соответственно). «Оппозиционная платформа – За Життя» получила 63 голоса, «Батькивщина» - 39 (её даже обогнала «Партия Шария» с 52 голосами).

В целом украинцы проголосовали за 16 политсил.

Напоминаем, в Украине в воскресенье, 21 июля, состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За Життя" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).