Выборы в Верховную Рауду Украины
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Понедельник, 22.07.2019
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
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В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано

В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
02:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЦИК: Масштабных нарушений на парламентских выборах не было.

Серьезных нарушений во время внеочередных выборов народных депутатов Украины пока не зафиксировано.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге в ЦИК, сообщает корреспондент Укринформа.

"Серьезных нарушений, по информации по состоянию на сейчас, пока не зафиксировано. Без сомнения, не будем скрывать, что и наблюдателями от общественных организаций, от политических партий, и международными наблюдателями были зафиксированы определенные недочеты, иногда незначительные нарушения, но таких, которые бы существенно повлияли на результаты и ход голосования, нами зафиксировано не было", - сказал Радченко.

По его словам, к досадным инцидентам можно отнести ложные сообщения о заминировании избирательных участков. Кроме того, были случаи, когда избиратели пытались уничтожить свои бюллетени в знак протеста, а 27 участков открылись вовремя.

"С радостью могу сообщить, что такое страшное оружие в руках нерадивых членов комиссий и возможных фальсификаторов, как использование штампа "выбыл", не сработало. Избирательные комиссии в абсолютном большинстве случаев должным образом проставили штамп", - отметил Радченко.

Он сообщил, что сейчас в ЦИК поступило 16 документов, которые авторы называют жалобами, однако по формальным признакам они не всегда соответствуют определению "жалоба". Зампред ЦИК уточнил, что есть заявления и письма, касающиеся найденных нарушений. На эту информацию Центральная избирательная комиссия будет реагировать и принимать решение, заверил он.

Радченко также отметил, что в ЦИК "оптимистично настроены на подсчет голосов", участковые и окружные избирательные комиссии должным образом передают информацию в Центризбирком.

"Европейская солидарность" считают, что главным нарушением на выборах является агитация на участках

Напоминаем, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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Верховная Рада, Выборы, ЦИК, Рада, Центризбирком, Голосование, Нарушения, Парламентские выборы 2019.
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