Выборы в Верховную Рауду Украины
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ЦИК обработала 33,79% протоколов

ЦИК обработала 33,79% протоколов
07:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%.

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 33,79% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,15% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,7%, "Евросолидарность" – 8,72%, ВО "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" – 6,41%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 3,96%, "Сила и честь", которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,22%, и ВО "Свобода" – 2,34%.

Партия Шария – 2,23% голосов, партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,19%, "Гражданская позиция" – 1,08%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" – 0,71%, Партия зеленых – 0,67%, Рух новых сил Саакашвили – 0,47%, Аграрная партия – 0,46%, Сила людей – 0,19%, Сила права – 0,14%, Социальная справедливость – 0,12%, "Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" – 0,05%, "Объединение "Факел" – 0,05%.

Партия "Слуга народа" обошла "Европейскую Солидарность" на зарубежном округе

Партия "Голос" побеждает во Львовская области, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - в Луганской и Донецкой областях. В остальных областях, а также в Киеве победителем становится партия "Слуга народа" (от 30,88% в Тернопольской области, до 57,3% - в Днепропетровской области).

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Все по теме:

Батькивщина, ЦИК, Голос, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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