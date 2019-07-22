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На всех мажоритарных округах Киева лидируют кандидаты "Слуги народа"

На всех мажоритарных округах Киева лидируют кандидаты "Слуги народа"
09:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева после подсчета 25-67% протоколов.

В Центризбирком на утро понедельника от окружных избирательных комиссий Киева поступили данные обработки 25-67% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов в мажоритарных округах, согласно которым во всех столичных округах лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Так, в округе №211 по итогам обработки 25,84% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Александр Юрчишин, за которого проголосовали 36,16% избирателей. На втором месте с 24,76% голосов идет кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Прокопив. На третьем месте кандидат от партии "Голос" Тарас Козак – 10,9%. Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.

В округе №212 после обработки 67,77% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Максим Перебийнис (34,54% голосов). У его ближайшего конкурента кандидата от "Евросолидарности" Андрея Задерейко 17,11% голосов. Остальные кандидаты – экс-глава КГГА Александр Попов, националист Игорь Мирошниченко, кандидат от "Гражданской позиции" Алексей Гриценко, депутат Киевсовета и ресторатор Сергей Гусовский и остальные имеют поддержку менее 10% избирателей.

В округе №213 после обработки 43,75% протоколов лидерство удерживает кандидат от "Слуги народа" Артем Дубнов (36,56% голосов). На втором месте - действующий нардеп, кандидат-самовыдвиженец Борислав Береза с 18,17% голосами. Тройку лидеров замыкает кандидат от "Евросолидарности", депутат Киевсовета Анна Старостенко (17,44%).

В округе №214 после обработки 40,74% протоколов также лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Швеуц (33,85% голосов). Кандидат от "Евросолидарности" Олесь Маляревич набирает 19,16% голосов, а кандидат от партии "Гражданское движение "Хвиля", действующий нардеп Виктор Чумак с 9,09% голосов замыкает тройку лидеров по округу.

В округе №215 после обработки 34,56% протоколов лидирует с 37,27% голосов также "Слуга народа" Богдан Яременко. Второе и третье места занимают кандидат от "Свободы" Андрей Ильенко (20,54%) и "Евросолидарности" Сергей Артеменко (15,94%).

В округе №216 после обработки 39,47% протоколов убедительное лидерство удерживает кандидат от "Слуги народа" Леся Забуранная – за нее отдали свои голоса 41,53% избирателей. На втором и третьем месте самовыдвиженец Виталий Павлик (13,32%) и кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Левин (10,69%). Остальные кандидаты на округе набирают менее 10 процентов голосов.

В округе №217 при обработке 30,37% протоколов также убедительно побеждает с 37,71% голосов кандидат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Ее ближайший конкурент – кандидат от "Евросолидарности" Людмила Костенко имеет поддержку 21,81% голосов. Остальные кандидаты на округе набирают менее 8 процентов голосов.

В округе №218 после обработки 66,23% протоколов 40,25% голосов набирает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин. Второе место с поддержкой 23,51% у кандидата-самовыдвиженца Виктории Мухи. Остальные кандидаты имеют поддержку менее 8% голосов.

В округе №219 после обработки 44,7% протоколов за кандидата от "Слуги народа" Николая Тищенко отдали свои голоса 31,43% избирателей, тогда как за ближайшего его соперника – кандидата-самовыдвиженца Александра Третьякова проголосовали 24,47% избирателей. На третьем месте с 14,02% самовыдвиженец Ваган Товмасян. Остальные кандидаты имеют поддержку менее 6% голосов.

В округе №220 после обработки 43,42% протоколов с 20%-м отрывом от конкурентов лидирует кандидат от "Слуги народа" Анна Бондарь (36,76% голосов). Остальные кандидаты, включая баллотирующегося на округе действующего нардепа Сергея Лещенко, имеют менее 16% голосов избирателей.

В округе №221 после обработки 52,38% протоколов за лидирующую кандидата от "Слуги народа" Анну Пуртову отдали свои голоса 23,21% избирателей. Ее ближайший конкурент кандидат "Евросолидарности" Михаил Терентьев – 17,37% голосов, а представитель от партии "Голос" Леонид Емец имеет поддержку 16,88% избирателей. Самовыдвиженец Роман Бессмертный набрал 11,29% голосов, а остальные кандидаты имеют поддержку менее 10%.

ЦИК обработала 33,79% протоколов

В округе №222 после обработки 52,87% протоколов продолжает лидировать с существенным отрывом (42,8% голосов) кандидат от партии "Слуга народа" Роман Грищук. Его ближайшим конкурентом является кандидат-самовыдвиженец, действующий нардеп Дмитрий Андриевский (14,92%). За ним с поддержкой в 13,22% голосов следует самовыдвиженец Максим Шкуро.

В округе №223 после обработки 45,09% протоколов за лидирующую кандидата от "Слуги народа" Людмилу Буймистер отдали свои голоса 32,35% избирателей. У занимающего второе место кандидата от "Свободы" Юрия Левченко поддержка 22,78% избирателей. Остальные кандидаты в нардепы, включая баллотирующуюся от партии "Голос" действующего нардепа Виктории Пташник менее 10% голосов.

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Киев, Мажоритарные округи, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019.
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