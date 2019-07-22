Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись
Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись
ЦИК обработала 41,7% протоколов: "Слуга народа" лидирует со значительным отрывом
ЦИК обработала 41,7% протоколов
Хацкевич рассказал о сроках восстановления Цыганкова и Соля
Хацкевич рассказал о сроках восстановления Цыганкова и Соля
Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены
Руни Мара и Хоакин Феникс помолвлены

Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись

Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись
10:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ЦИК заявили, что выборы состоялись. В КИУ подчеркнули, что голосование на выборах в Раду в целом соответствовало требованиям украинского законодательства.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.

"Выборы парламентские состоялись", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

В свою очередь, в общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) оценивают прошедшее накануне голосование на внеочередных выборах народных депутатов как в целом соответствующее требованиям украинского законодательства и международных стандартов.

ЦИК обработала 41,7% протоколов: "Слуга народа" лидирует со значительным отрывом

"По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количество и масштабы нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на брифинге в понедельник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, КИУ, Парламентские выборы 2019, Татьяна Слипачук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
02 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Выборы в Верховную Раду: ЦИК обрабатывает протоколы (онлайн-трансляция)
04 Национальный экзит-пол: окончательные результаты
05 Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Голос&quot; не будет сотрудничать с пророссийскими силами в новой Раде
В "Голосе" заявляют о проукраинской позиции партии
Чем украинцев &quot;порадует&quot; погода в начале недели
Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками
Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь