Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись

Новости Украины: В ЦИК заявили, что выборы состоялись. В КИУ подчеркнули, что голосование на выборах в Раду в целом соответствовало требованиям украинского законодательства.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.

"Выборы парламентские состоялись", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской компании, не было".

В свою очередь, в общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) оценивают прошедшее накануне голосование на внеочередных выборах народных депутатов как в целом соответствующее требованиям украинского законодательства и международных стандартов.

"По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количество и масштабы нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на брифинге в понедельник.