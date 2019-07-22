Выборы в Верховную Рауду Украины
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Понедельник, 22.07.2019
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ЦИК обработала 65% протоколов

ЦИК обработала 65% протоколов
15:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ЦИК обработала 65,20% протоколов: у "Слуги народа" 42.57%, у "ОПЗЖ" — 13.03%.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:00 22 июля обработала 65.20% электронных протоколов окружных избирательных комиссий на досрочных выборах в ВРУ.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно информации, партия "Слуга народа" набирает 42.57%; "Оппозиционная Платформа - За Життя" - 13.03%; "Европейская Солидарность" - 8.48%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,01%; "Голос" - 6.26%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Дарт Вейдер в Раду не попадет

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзитпола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы, Центризбирком, Парламентские выборы 2019.
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