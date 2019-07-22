Выборы в Верховную Рауду Украины
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Понедельник, 22.07.2019
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В ОБСЕ оценили проведение парламентских выборов в Украине

В ОБСЕ оценили проведение парламентских выборов в Украине
15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В ОБСЕ считают, что выборы в Раду прошли конкурентно, в целом без злоупотреблений.

Специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва (Ilkka Kanerva) отмечает мирный характер прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборов в Украине.

"Выборы прошли мирно", - сказал Канерва на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

Также он высоко оценил организацию голосования и подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду, но отметил наличие проблем с процедурой заполнения протоколов избирательных комиссий.

"Наши наблюдатели в день выборов позитивно оценили процесс голосования на избирательных участках. Голосование было очень хорошо организовано и были соблюдены все необходимые процедуры. Подсчет голосов прошел прозрачно. Однако не всегда четко соблюдались все процедуры, в частности, заполнение протоколов", - сказал он.

"Кампания была проведена конкурентно и злоупотреблений в целом не было", - добавил Канерва. 

Он отметил, что избирательная кампания прошла "при условии честной конкуренции и собрала широкий спектр политических мнений".

"Но финансирование кампании было не настолько прозрачным, как должно было быть... Были моменты, когда с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев", - подчеркнул спецкоординатор.

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ОБСЕ, Илкка Канерва, Парламентские выборы 2019.
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