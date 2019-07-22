ЦИК обработала свыше 3/4 электронных протоколов

Новости Украины: ЦИК обработала 76.34% протоколов: у "Слуги народа" 42.77%, у "ОПЗЖ" — 12.99%.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:00 22 июля обработала 76.34% электронных протоколов окружных избирательных комиссий на досрочных выборах в ВРУ.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно информации, партия "Слуга народа" набирает 42.77%; "Оппозиционная Платформа - За Життя" - 12.99%; "Европейская Солидарность" - 8.35%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.08%; "Голос" - 6.12%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзитпола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).