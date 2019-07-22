Выборы в Верховную Рауду Украины
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Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США

Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
18:56 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Посольство США поприветствовало результаты парламентских выборов в Украине и отметило, что они прошли с уважением к основным свободам.

Посольство США поздравило украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook, передает УНН.

"Мы приветствуем начальную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедший с уважением к основным свободам", - говорится в заявлении посольства США.

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Дипломаты также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению украинцев возможностью безопасного осуществления своих демократических прав. 

Напомним, в ОБСЕ отметили, что выборы в ВР состоялись конкурентно и мирно, хотя с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев. 

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США, Выборы, Посольство США, Парламентские выборы 2019.
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