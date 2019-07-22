Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США

Посольство США поздравило украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Facebook, передает УНН.
"Мы приветствуем начальную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедший с уважением к основным свободам", - говорится в заявлении посольства США.
Дипломаты также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению украинцев возможностью безопасного осуществления своих демократических прав.
Напомним, в ОБСЕ отметили, что выборы в ВР состоялись конкурентно и мирно, хотя с помощью финансирования были попытки повлиять на украинцев.