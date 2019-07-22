Литва и Латвия приветствуют выборы в Украине

Новости Украины: Литва и Латвия считают парламентские выборы в Украине "свободными и конкурентными".

Главы МИД Литвы и Латвии назвали досрочные парламентские выборы в Украине свободными и конкурентными.

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, в соответствии с общей оценкой БДИПЧ/ОБСЕ", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем аккаунте в Twitter в понедельник вечером.

Глава литовской дипломатии отметил, что Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, со своей стороны, подтвердил решительную поддержку суверенитета и процессу реформ в Украине.

"Поздравляем Украину с проведением свободных и конкурентных парламентских выборов в соответствии с выводами ОБСЕ/БДИПЧ", - написал Ринкевич в своем Twitter.

Напомним, послы стран "Большой семерки" считают, что досрочные парламентские выборы в Украине прошли на конкурентной основе.