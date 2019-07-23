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Вакарчук считает, что Украине нужен закон о "сосуществовании" с РФ

Вакарчук считает, что Украине нужен закон о "сосуществовании" с РФ
00:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Святослав Вакарчук считает, что Украина очень страдает от политики двойных стандартов.

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что Верховная Рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии, отвечая на вопрос относительно законодательного урегулирования гастрольной деятельности украинских артистов на территории Российской Федерации.

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - пояснил Вакарчук.

Напомним, с похожей инициативой в свое время выступил и бывший глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Так, в комментарии в конце февраля 2019 года он акцентировал на необходимости на законодательном уровне ограничить деятельность не только украинских артистов в России, а вообще граждан Украины на период российской агрессии.

1 марта 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8085 "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности лицами, которые принимают участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

Проектом предлагалось создать реестр украинских гастролеров на территории РФ и оккупированных территориях Украины.

В то же время законопроект предусматривал введение гастрольного сбора для организаторов гастрольных мероприятий с участием лиц, внесенных в Реестр. Поступления от этого сбора должны направлять на нужды Вооруженных Сил Украины. Его ставка может составлять 20% объекта налогообложения.

Этот законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении.

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Украина, Закон, РФ, Святослав Вакарчук.
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