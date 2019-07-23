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Вакарчук: Надо упростить привлечение депутатов к уголовной ответственности

Вакарчук: Надо упростить привлечение депутатов к уголовной ответственности
02:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины: Святослав Вакарчук заверил, что сам готов отказаться от депутатской неприкосновенности.

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук убежден, что в Украине следует ограничить депутатскую неприкосновенность и ввести максимально упрощенную систему привлечения парламентариев к уголовной ответственности.

"Надо сделать все для этого, в том числе и предусмотреть максимально упрощенную систему привлечения депутатов к уголовной ответственности, если есть правонарушение. Надо прописать (в законе, — ред.) очень аккуратно, какой должна быть эта процедура, чтобы не было явных политических преследований. То есть сделать это так, чтобы потом какой-нибудь генпрокурор не мог взять за шкирку любого человека. Надо осознавать эту крайность и тот крайний популизм, когда мы говорим, чтобы по первой же повестке, по первому же заявлению любого следователя надо заковывать депутата в наручники. Но депутатскую неприкосновенность нужно ограничивать — это точно", — объяснил Вакарчук.

При этом лидер партии "Голос" считает недопустимой нынешнюю процедуру, по которой представления от Генеральной прокуратуры на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности сначала должен одобрить комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента, а затем — парламент на пленарном заседании не менее чем 226 голосами.

"В таком случае с ними же (депутатами, — ред.) ничего нельзя сделать: ни вручить подписку о невыезде. Они просто убегают из страны. Это надо менять", — уточнил он.

При этом Вакарчук заверил, что сам готов отказаться от депутатской неприкосновенности "хоть завтра, даже не проголосовав".

По его мнению, "большое количество людей идет в парламент, чтобы спрятаться, понимая, что в них есть грех за душой". Следовательно, отмена депутатской неприкосновенности, считает Вакарчук, приведет к тому, что в ВР будут идти люди, готовые работать и меняться".

Как сообщалось, 11 июля правовой комитет ВР рекомендовал установить срок представления предложений и поправок к законопроектам, которыми предусматривается отмена депутатской неприкосновенности, до 31 августа включительно.

6 июня 2018 года Конституционный суд признал законопроект №6773 не противоречащим статьям 157, 158 Основного закона. Этим законопроектом предлагается внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. 20 июня КСУ признал президентский законопроект №7203 об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года не противоречащим этим статьям Конституции.

20 сентября Верховная Рада утвердила план работы над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов.

Однако ни один из законопроектов Верховная Рада VIII созыва так и не приняла.

В соответствии со статьей 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Основной закон, который рассматривался парламентом и не был принят как закон, может быть подан в ВР не раньше чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту.

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Депутаты, Голос, Уголовная ответственность, Святослав Вакарчук.
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