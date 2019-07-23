Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Разумков: вице-спикером Рады должен быть человек, работающий в интересах Украины
Разумков: вице-спикером Рады должен быть человек, работающий в интересах Украины
ГБР снова вызвало Порошенко на допрос
ГБР снова вызвало Порошенко на допрос
Киев-Баскет подписал американского форварда Хилла
Киев-Баскет подписал американского форварда Хилла
Качки и фитоняшки, которые уже на пенсии (Фото)
Качки и фитоняшки, которые уже на пенсии (Фото)

Разумков: вице-спикером Рады должен быть человек, работающий в интересах Украины

Разумков: вице-спикером Рады должен быть человек, работающий в интересах Украины
01:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Дмитрий Разумков считает, что партии сначала должны определиться, кто из них какая оппозиция.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что перед распределением тех или иных должностей в руководстве новой Верховной Рады партии должны сначала конкретно определиться со своим, в том числе, оппозиционным статусом.

"Если мы говорим о президиуме Верховной Рады, то естественно я надеюсь, что там будут представители нашей политической силы. Если мы говорим о других местах, то мне кажется, что было бы корректно, чтобы эту должность заняли представители оппозиции. Но у нас как-то так в истории государства происходит, что у нас несколько оппозиций. Пусть они между собой определятся, какая они оппозиция", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

Разумков отметил, что в Украине "некоторые, с одной стороны, совсем противоположные политические силы синхронно ездят в Европу, и иногда складывается впечатление, что у нас там происходит, знаете, "широкая коалиция", которая на эфирах очень сильно критикует друг друга, а после этого, вне эфиров, неплохо общается и, наверное, делит какие-то должности".

Он также высказал свое личное мнение, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от нахождения в оппозиции, на интересы Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Вице-спикер, Рада, Политика, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
03 Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
04 ГБР снова вызвало Порошенко на допрос
05 Украина направила миротворческий контингент в Мали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина направила миротворческий контингент в Мали
Украина направила миротворческий контингент в Мали
Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине
Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине
Волкер посетит Украину на этой неделе
Волкер посетит Украину на этой неделе
Чета Бекхэмов на отдыхе в Маями: яркие снимки
Чета Бекхэмов на отдыхе в Маями: яркие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь