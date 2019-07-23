Разумков: вице-спикером Рады должен быть человек, работающий в интересах Украины

Новости Украины: Дмитрий Разумков считает, что партии сначала должны определиться, кто из них какая оппозиция.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что перед распределением тех или иных должностей в руководстве новой Верховной Рады партии должны сначала конкретно определиться со своим, в том числе, оппозиционным статусом.

"Если мы говорим о президиуме Верховной Рады, то естественно я надеюсь, что там будут представители нашей политической силы. Если мы говорим о других местах, то мне кажется, что было бы корректно, чтобы эту должность заняли представители оппозиции. Но у нас как-то так в истории государства происходит, что у нас несколько оппозиций. Пусть они между собой определятся, какая они оппозиция", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

Разумков отметил, что в Украине "некоторые, с одной стороны, совсем противоположные политические силы синхронно ездят в Европу, и иногда складывается впечатление, что у нас там происходит, знаете, "широкая коалиция", которая на эфирах очень сильно критикует друг друга, а после этого, вне эфиров, неплохо общается и, наверное, делит какие-то должности".

Он также высказал свое личное мнение, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от нахождения в оппозиции, на интересы Украины.