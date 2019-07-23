ЦИК обработала почти 90% протоколов: "Батькивщина" догоняет "ЕС"

Новости Украины: В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Центральная избирательная комиссия обработала 88.66% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно этим результатам, за партию “Слуга народа” проголосовали 43.03% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 12.92%, "Европейская солидарность" – 8.22%, ВО "Батькивщина" – 8.18%, "Голос" – 5.97%.

Остальные партий не преодолевает проходного пятипроцентного барьера. Так, у Радикальной партии Олега Ляшко 3.96%, у партии "Сила и честь" - 3.8% голосов, "Оппозиционного блока" — 3.09%.

У "Украинской стратегии Гройсмана" — 2.32%, партии Шария — 2.26%, ВО "Свобода" — 2.20%.