Выборы в Верховную Рауду Украины
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Евросоюз признал украинские выборы демократическими и просит исправить недостатки

Евросоюз признал украинские выборы демократическими и просит исправить недостатки
04:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Европейский Союз остается нерушимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европейский Союз, ссылаясь на оценки наблюдательной миссии ОБСЕ, признал состоявшиеся выборы в Украине 21 июля конкурентными и демократическими, и в то же время посоветовал устранить обнаруженные во время их проведения недостатки перед началом следующего избирательного цикла. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, которое обнародовано на сайте службы внешних действий Евросоюза.

"После президентских выборов в марте и в апреле, украинский народ снова придал мощный мандат для внедрения реформ в течение следующих пяти лет. Сейчас это – ответственность новой власти, - ответить на ожидания народа Украины", - говорят в ЕС.

В заявлении говорится, что, согласно предварительной оценке ОБСЕ/Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ), фундаментальные права и свободы были в целом соблюдены во время этих парламентских выборов. Кампания была конкурентной, а организация выборов была компетентной и эффективной. Отмечается, что наблюдательная Миссия, вместе с этим, сообщила о случаях покупки голосов, смешивании деловых и политических интересов, которыми диктовалось освещения выборов в СМИ, как и о других злоупотреблениях, особенно в мажоритарных округах. Важно, чтобы украинская власть исправила отмеченные недостатки, на основе рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ, перед началом определенного электорального цикла, включая местные выборы 2020 года.

«Европейский Союз поддерживает демократическую, стабильную и процветающую Украину. Мы надеемся развить нашу политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, и достичь результатов в процессе реформ, который является в основе нашего Соглашения об ассоциации, и тесно сотрудничать над этими вопросами с новой Верховной Радой и новым Правительством, когда оно будет сформировано», - отмечается в заявлении Евросоюза.

Документ напоминает, что Евросоюз первоочередное внимание уделяет реформам сфере развития верховенства права, борьбе с коррупцией, в энергетике и макроэкономической стабильности, что отвечает интересам граждан Украины.

«Европейский Союз остается нерушимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - отмечается в заявлении Евросоюза.

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Украина, ОБСЕ, Евросоюз, Недостатки, Выбора.
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