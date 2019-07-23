Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований повторно вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба 22 июля, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - говорится в сообщении.
Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 17 июля, но он не появился.
В тот же день экс-заместитель главы администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что ГБР снова ожидает Порошенко для проведения допроса 25 июля.
Напомним: адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань 16 июля направил в Госбюро расследований документ, в котором указал, что его клиент не получал ранее никаких уведомлений о вызове на допрос, и не сможет явиться в ведомство 17 июля в связи с тем, что он занимается предвыборной кампанией и находится за пределами Киева.